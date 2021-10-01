Сосиски и пельмени назвали причиной опасной болезни

Названы продукты, которые могут стать причиной возникновения гипертонии при их длительном употреблении. Об этом «Парламентской газете» рассказал врач-кардиолог госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов. Доктор призвал россиян воздерживаться от соли и не злоупотреблять полуфабрикатами.

Если говорить о неправильных продуктах, то это, как правило, наиболее дешёвые: сосиски, где содержится много жира, колбаса, пельмени, — заявил Иванов.

Он также добавил, что стоит отказаться от чрезмерного употребления «быстрых» углеводов, так как они провоцируют сахарный диабет второго типа. Врач рекомендовал включить в рацион питания мясо, рыбу и овощи и постараться снизить потребление продуктов с содержанием жира животного происхождения.

Ранее врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, что людям с хронической усталостью и зависимостью от кофеина рекомендуется пить напиток на основе цикория. Он также полезен людям с болезнями поджелудочной железы.

Она добавила, что в напитке не содержится кофеина и других бодрящих веществ. При этом врач предупредила, что цикорий стимулирует аппетит, поэтому людям с избыточным весом следует внимательно отнестись к частоте потребления напитка.