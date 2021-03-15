Роскачество нашло запрещённые красители в вишнёвых соках

https://static.news.ru/photo/615d0a0e-861f-11eb-99e7-96000091f725_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

По итогам исследования вишнёвых нектаров и соков Роскачество обнаружило в них запрещённые синтетические красители и ароматизаторы.

Как сообщило РИА Новости, всего ведомство изучило образцы от 25 торговых марок, 21 из них произведён в России, три — в Армении и один — в Германии.

В двух соках нашли синтетические красители, запрещённые при производстве напитка. Ещё в двух были искусственные ароматизаторы. Ещё пять марок обманывали покупателя, так как их напитки не соответствовали заявленному наименованию.

В четырёх Роскачество зафиксировало высокое содержание натрия, указывающее на плохую подготовку воды.

Сок для детей превысил в пять раз показатели 5-оксиметилфурфурола — это нарушение технического регламента. А ещё в одном нектаре была превышена норма лимонной кислоты, которую вообще не упомянули на этикетке.

Соки соответствовали норме только по допустимым нормам сахара, тяжёлых металлов, ртути и мышьяка.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскачество провело исследование пряностей, которые продаются в большинстве российских магазинов. Выявлен ряд нарушений по микробиологическим показателям.