Роскачество нашло запрещённые красители в вишнёвых соках

По итогам исследования вишнёвых нектаров и соков Роскачество обнаружило в них запрещённые синтетические красители и ароматизаторы.
Как
В двух соках нашли синтетические красители, запрещённые при производстве напитка. Ещё в двух были искусственные ароматизаторы. Ещё пять марок обманывали покупателя, так как их напитки не соответствовали заявленному наименованию.
В четырёх Роскачество зафиксировало высокое содержание натрия, указывающее на плохую подготовку воды.
Сок для детей превысил в пять раз показатели 5-оксиметилфурфурола — это нарушение технического регламента. А ещё в одном нектаре была превышена норма лимонной кислоты, которую вообще не упомянули на этикетке.
Соки соответствовали норме только по допустимым нормам сахара, тяжёлых металлов, ртути и мышьяка.
Ранее NEWS.ru писал, что Роскачество провело исследование пряностей, которые продаются в большинстве российских магазинов. Выявлен ряд нарушений по микробиологическим показателям.