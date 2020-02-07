https://static.news.ru/photo/d336295a-498d-11ea-af34-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Специалисты Российской системы качества проверили несколько наиболее популярных образцов молотого кофе. В одном из них было обнаружено низкое содержание кофеина.

Проверку прошли семь образцов молотого кофе: Egoiste, Bushido Red Katana, Today Blend № 8, «Московская кофейня на паяхъ», «Жокей», Movenpick, Jardin Ethiopia Euphoria. По заявлениям производителей в упаковках находится кофе средней обжарки, 100% Арабика, кроме «Жокея», где вид кофе не указан.

Все образцы были протестированы в лаборатории на соответствие ГОСТу, специалисты не нашли никаких нарушений. Цвет почти всех образцов различается от коричневого до тёмно-коричневого, но в приделах, допустимых для средней обжарки. Кофе Today оказался слишком тёмным. Помол у всех образцов был равномерный, без крупных комков.

Аромат образца «Московской кофейни на паяхъ» оказался нехарактерным для Арабики, его вкус напоминает цикорий, с оттенками пыли и дерева. «Жокей» было неприятно пить, кофе обладало повышенной кислотностью. Вкус Movenpick был разбалансированным, обладающим повышенной кислотностью. В Роскачестве отметили, что предположительно для обжарки было взято старое зерно.

Очень низкое содержание кофеина обнаружено в образце Jardin Ethiopia Euphoria — 0,25% в пересчёте на сухое вещество. Это не соответствует наименованию «кофе обжаренный молотый», подчеркнули специалисты.

Необходимо, чтобы в кофе было не менее 0,7% кофеина в пересчёте на сухое вещество, а в декофеинизированном кофе норматив составляет не более 0,3%, тогда от кофе можно взбодриться.

Во всех образцах содержание пестицидов соответствовало норме.

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