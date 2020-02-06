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Специалисты Российской системы качества исследовали несколько самых популярных марок презервативов и обнаружили в некоторых из них превышение допустимых уровней изопропилового спирта и цинка. Такие данные приводятся в сообщении Роскачества.

Проверку прошли 17 образцов изделий из натурального латекса, произведённых в России, Великобритании, Китае, Таиланде, Германии, США и Малайзии. Испытывали презервативы по 60 показателям, из которых 49 — это показатели безопасности.

После санитарно-химических исследований специалисты обнаружили, что в трёх образцах превышен допустимый уровень цинка. Две марки презервативов отличились превышением допустимого уровня изопропилового спирта, передаёт ТАСС.

Росздравнадзор начнёт проводить необходимые мероприятия в отношении производителей, у которых выявлена не соответствующая требованиям безопасности продукция, — заверили в Роскачестве.

Марки презервативов, проходивших проверку, и полные результаты исследования будут опубликованы позднее, сказано в сообщении службы.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты Роскачества назвали полезные свойства «суперфудов» маркетинговым ходом.