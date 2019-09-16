https://static.news.ru/photo/502691f2-d89b-11e9-a08f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг информацию о том, что автор видеоролика, призвавшего не задерживать участников несанкционированных акций протеста, является сотрудником ведомства.

Этот гражданин не является сотрудником Росгвардии. Он работает во ФГУП «Охрана», эта организация не является структурным подразделением ведомства, — приводит слова Грибакина РИА Новости .

Представитель Росгвардии уточнил, что автор ролика занимается охраной сооружений Минприроды Бурятии, а видео было записано в служебное время. Грибакин заявил, что к записи послания автора подтолкнул проигрыш на муниципальных выборах. В настоящий момент ФГУП «Охрана» решает вопрос о дисциплинарном взыскании мужчине, так как он занимался съёмкой видео вместо исполнения своих прямых обязанностей.

Как ранее сообщал News.ru, человек, представившийся как Виктор Хоржиров, записал видеообращение, где призвал росгвардейцев не задерживать участников стихийных протестных акций, проходящих в Улан-Удэ с 9 сентября. Автор ролика при этом назвал сотрудников силового ведомства «коллегами».