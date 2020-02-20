Сотрудник ОМОН из Сургута может предстать перед судом за превышение полномочий. Его обвиняют в выбивании показаний силой.
Отмечается, что в сентябре 2019 года росгвардеец применил силу, пытаясь получить признательные показания от подозреваемого в коррупции. Об этом сообщается на
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу, — говорится в сообщении.
Следователи считают, что собрано достаточно доказательств противоправных действий росгвардейца. При этом расследование преступления продолжается и возможно, будут установлены новые обстоятельства преступления.
Как писал NEWS.ru, на акции протеста в Москве 10 августа сотрудник Росгвардии намеренно ударил кулаком в живот москвичку Дарью Сосновскую. Девушку вели в автозак двое силовиков, она им не сопротивлялась. Сосновская жаловалась на побои в Следственный комитет. Там её заявление зарегистрировали, но никаких процессуальных действий за этим не последовало. Москвичка уже обратилась в Басманный суд с требованием признать незаконным бездействие СК.
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