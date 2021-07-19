Росавиация не допустила перевозчиков к полётам на курорты Египта

Росавиация отклонила все заявки авиакомпаний на выполнение рейсов из городов России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом говорится в приказе ведомства.

Согласно документу, из Москвы, Петербурга и других регионов страны в Хургаду и Шарм-эль-Шейх планировали летать авиакомпании «Россия», «Уральские авиалинии», Nоrdwind Airlinеs, Azur Air, «Якутия», S7, iFly, «ИрАэро», «Азимут» и NоrdStar. Всего было подано более 230 заявок. Однако всем было отказано в допуске.

Источники в авиaкругах сообщили, что отклонение заявок на рейсы в Хургaду и Шарм-эль-Шейх связано с «отсутствием решения оперштаба о параметрах возобновления авиaсообщения».

Ранее президент России Владимир Путин отменил действие указа от 2015 года, который запрещал чартерные рейсы на египетские курорты. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что туристические рейсы в эту страну могут возобновиться уже в июле.

Для посещения Египта россиянам потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а также медицинская страховка, включающая лечение от коронавирусной инфекции. Тест на коронавирус должен быть сделан за 72 часа до прилёта. Также при пересечении границы в аэропорту Хургады туристам нужно будет оплатить визовый сбор в размере $25.