«Росатом» получит ещё 119 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поддержал просьбу главы «Росатома» Алексея Лихачева увеличить финансирование программы новых ядерных технологий до 2024 года. Оно повысится на 60%, для этого до 2024 года из бюджета направят 119,1 млрд рублей, об этом сообщил «Коммерсантъ».

Для экономии средств было предложено продлить сроки проекта до 2030 года, этот вариант прорабатывается. Всего увеличенный бюджет составит 553 млрд рублей.

Программа «Росатома» направлена на строительство двух энергоблоков ВВЭР-ТОИ в Курской области, опытного реактора МБИР, малых АЭС, на термоядерного синтеза и развитие замкнутого ядерного цикла. Последний, как утверждает руководитель направления «электроэнергетика» Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Алексей Хохлов, поможет разобраться с проблемой отработанного ядерного топлива. Это важно для включения АЭС в список список направлений «зелёной» деятельности ЕС.

Ранее стало известно, что «Росатом» начал строить уникальный реактор в Томской области.