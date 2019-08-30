https://static.news.ru/photo/bcab197e-cc9d-11e9-b186-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал происшествие с вертолётом, который упал в реку Клязьму а Подмосковье.

По его словам, тянущиеся над реками и озёрами провода практически не видны.

Надо обозначать их цветными шарами-маркерами, — подчеркнул он.

Рогозин также рассказал, что ему самому не раз приходилось уворачиваться от них, когда он управлял вертолётом.

Очередной трагический случай падения вертолёта из-за линии электропередач над водной поверхностью... Эти провода над реками и озёрами практически не видны. Сколько раз самому при управлении вертолётом приходилось от них уворачиваться! Надо обозначать их цветными шарами-маркерами — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 1 сентября 2019 г.

Ранее News.ru писал, что спасатели нашли упавший в Клязьму вертолёт.

31 августа небольшой вертолёт упал в Клязьминское водохранилище, перерубив лопастями провода ЛЭП. В результате инцидента транспортное средство затонуло. СК завёл уголовное дело.