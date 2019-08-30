Дмитрий Рогозин Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал происшествие с вертолётом, который упал в реку Клязьму а Подмосковье.

По его словам, тянущиеся над реками и озёрами провода практически не видны.

Надо обозначать их цветными шарами-маркерами, — подчеркнул он.

Рогозин также рассказал, что ему самому не раз приходилось уворачиваться от них, когда он управлял вертолётом.

Ранее News.ru писал, что спасатели нашли упавший в Клязьму вертолёт.

31 августа небольшой вертолёт упал в Клязьминское водохранилище, перерубив лопастями провода ЛЭП. В результате инцидента транспортное средство затонуло. СК завёл уголовное дело.

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