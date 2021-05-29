Родственники екатеринбургского стрелка: «Не умел пить, но пил»

https://static.news.ru/photo/908ecb46-c1ed-11eb-8a0e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родственники екатеринбургского стрелка Сергея Болкова рассказали, что мужчина часто злоупотреблял алкоголем. Они также отметили, что каждый раз после спиртного экс-прапорщик становился чрезвычайно агрессивным, пишет Telegram-канал Life Shot.

По словам родни, Болков совершенно не умел пить, однако делал это с завидной регулярностью. Пьяный мужчина практически каждый раз скандалил со своей сожительницей, которая изначально была его женой. Пара развелась, однако продолжала жить вместе.

По словам бывшей супруги, екатеринбургский стрелок — приятный и начитанный человек, но очень ревнивый. 20 мая женщина уехала на несколько дней в Казахстан к родителям, а в это время мужчина ушёл в запой. Не исключено, что именно это послужило причиной открыть стрельбу по прохожим.

Инцидент с бывшим сотрудником МВД Сергеем Болковым произошёл в воскресенье, 30 мая, на улице Бородина в Екатеринбурге. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина открыл огонь по прохожим. По словам очевидцев, он в полуголом виде кричал, что требует «запретить гомосексуализм». Кроме того, нападавший попытался захватить заложника среди прохожих.

В результате стрельбы пострадал сотрудник Росгвардии. Сотрудник силового ведомства получил ранение в ногу, его отпустили домой. Помимо росгвардейца пострадала девятилетняя девочка. Её доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Медики прооперировали ребёнка, однако позднее приняли решение ввести девочку в искусственную кому.

Ранее Следственный комитет РФ опубликовал видео с допросом екатеринбургского стрелка Сергея Болкова.