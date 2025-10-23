Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 09:27

Рис с курицей, который никогда не бывает сухим: секрет в волшебной заливке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо — настоящая магия для тех, кто ценит и время, и вкус. Всего несколько движений — и через час вас ждет ароматный ужин с хрустящей курочкой и нежным рисом. Горчичная заправка и сливки творят чудеса, объединяя все компоненты в гармоничную композицию.

Готовлю так: в форму для запекания насыпаю 300 граммов промытого риса басмати. Сверху распределяю 400 граммов замороженных овощей — не размораживая! Посыпаю сушеным чесноком и слегка солю. Аккуратно вливаю смесь из 200 мл сливок и такого же количества воды. Отдельно смешиваю столовую ложку майонеза с горчицей и приправой для курицы. Этой ароматной пастой обмазываю 800 граммов куриных бедер и выкладываю их поверх овощей. Отправляю в духовку на 50 минут при 190 °C. Рис впитывает сливочную жидкость и становится невероятно ароматным, а курица покрывается аппетитной золотистой корочкой. Дайте блюду немного постоять перед подачей — так вкус раскроется еще полнее.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Читайте также
В РПЦ объяснили слова священника о вреде больших денег для женщин
Общество
В РПЦ объяснили слова священника о вреде больших денег для женщин
Немного творога и горстка муки — через 20 минут уже едим. Болгарские ругувачки — сочные и нежные лепешки с творогом
Общество
Немного творога и горстка муки — через 20 минут уже едим. Болгарские ругувачки — сочные и нежные лепешки с творогом
Грузинская квашеная капуста с изюминкой: свекла и чеснок превращают привычное блюдо в гастрономический хит
Общество
Грузинская квашеная капуста с изюминкой: свекла и чеснок превращают привычное блюдо в гастрономический хит
Секрет идеального песочного теста, о котором молчат пекари: замороженное масло творит чудеса
Общество
Секрет идеального песочного теста, о котором молчат пекари: замороженное масло творит чудеса
Заливной пирог «Ленивый беляш» — хит на ужин. По вкусу напоминает беляши, готовится быстро — без возни и раскатки теста
Общество
Заливной пирог «Ленивый беляш» — хит на ужин. По вкусу напоминает беляши, готовится быстро — без возни и раскатки теста
еда
рецепты
рис
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатр назвал нормой драки на работе
Марочко рассказал об успехах российских войск в Донбассе
В Госдуме предсказали массовое возвращение уехавших из России артистов
В США объявили в розыск учительницу, совратившую старшеклассника
Политолог назвал предполагаемого организатора взрывов на НПЗ в Европе
ЗАЭС снова получит питание после ремонта стратегической ЛЭП
Юрист рассказал, понесут ли знаменитости наказание за взломанные аккаунты
В Госдуме нашли способ решить проблему повышения цен на продукты
Юрист ответил, могут ли продавцы устраивать самосуд за кражу товаров
Крамник подаст в суд из-за угроз после смерти американского шахматиста
ФСБ задержала и допросила россиянина, работавшего на Украину
В Подмосковье нашли тела супругов в доме с оккультными предметами
Как выбрать велосипед по росту: ищем комфортную модель для долгих прогулок
Домашний рецепт вяленых помидоров: польза, аромат и вкус в каждой банке
Над российским городом закрыли небо
Китай жестко ответил на требования Запада надавить на Россию
Число пострадавших при взрыве в Копейске приблизилось к 20
Текслер объявил 24 октября днем траура из-за взрыва в Копейске
Водителя автобуса задержали после попытки залезть под куртку ребенка
Никас Сафронов высказался о будущем искусства в эпоху развития ИИ
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.