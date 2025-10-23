Рис с курицей, который никогда не бывает сухим: секрет в волшебной заливке

Это блюдо — настоящая магия для тех, кто ценит и время, и вкус. Всего несколько движений — и через час вас ждет ароматный ужин с хрустящей курочкой и нежным рисом. Горчичная заправка и сливки творят чудеса, объединяя все компоненты в гармоничную композицию.

Готовлю так: в форму для запекания насыпаю 300 граммов промытого риса басмати. Сверху распределяю 400 граммов замороженных овощей — не размораживая! Посыпаю сушеным чесноком и слегка солю. Аккуратно вливаю смесь из 200 мл сливок и такого же количества воды. Отдельно смешиваю столовую ложку майонеза с горчицей и приправой для курицы. Этой ароматной пастой обмазываю 800 граммов куриных бедер и выкладываю их поверх овощей. Отправляю в духовку на 50 минут при 190 °C. Рис впитывает сливочную жидкость и становится невероятно ароматным, а курица покрывается аппетитной золотистой корочкой. Дайте блюду немного постоять перед подачей — так вкус раскроется еще полнее.

