https://static.news.ru/photo/5670b6b6-bdbe-11e9-8a97-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Васильев Фото: Дмитрий Васильев/Facebook.com

Режиссёра Дмитрия Васильева, подозреваемого по делу о беспорядках в Москве, снова госпитализировали.

По словам его адвоката Александра Зинурова, Васильева доставили в городскую клиническую больницу № 20 в связи с ухудшением состояния здоровья.

Только теперь он в обычной палате, а не как раньше, в палате при ИВС, — уточнил правозащитник.

Он добавил, что после освобождения никаких следственных действий с режиссёром не проводилось.

Информацию о госпитализации подтвердили в медучреждении, уточнив, что на данный момент Васильев регистрируется, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, 12 августа его освободили из изолятора в связи с истечением срока его задержания. Страдающий сахарным диабетом режиссёр принял решение не оставаться в больнице, а лечиться дома, где у него есть все нужные лекарства

Васильев был задержан в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ.