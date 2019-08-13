Режиссёра Дмитрия Васильева, подозреваемого по делу о беспорядках в Москве, снова госпитализировали.
По словам его адвоката Александра Зинурова, Васильева доставили в городскую клиническую больницу № 20 в связи с ухудшением состояния здоровья.
Только теперь он в обычной палате, а не как раньше, в палате при ИВС, — уточнил правозащитник.
Он добавил, что после освобождения никаких следственных действий с режиссёром не проводилось.
Информацию о госпитализации подтвердили в медучреждении, уточнив, что на данный момент Васильев регистрируется, передаёт
Как писал News.ru, 12 августа его освободили из изолятора в связи с истечением срока его задержания. Страдающий сахарным диабетом режиссёр принял решение не оставаться в больнице, а лечиться дома, где у него есть все нужные лекарства
Васильев был задержан в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ.