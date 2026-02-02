Зимняя Олимпиада — 2026
Ресторанный вкус из простой пачки макарон: нежная сырная подлива, которая делает обычный ужин по-настоящему особенным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Макароны есть почти в каждом доме, но далеко не всегда они радуют вкусом. Я давно заметила: все решает подлива, а особенно сырная, густая и ароматная. Готовится она из простых продуктов, а результат выглядит и ощущается как блюдо из хорошего кафе.

Для начала разогрейте сковороду и влейте около 30 миллилитров растительного масла. Когда масло прогреется, добавьте две столовые ложки муки и обжаривайте, постоянно помешивая, до легкого золотистого оттенка. Этот шаг важен, именно он отвечает за вкус и правильную густоту соуса. Затем тонкой струйкой влейте 200 миллилитров молока, не переставая мешать, чтобы не появились комочки. Масса должна стать однородной и гладкой.

Доведите основу до кипения и сразу добавьте 200 граммов тертого сыра. Лучше натирать его заранее, тогда он быстрее расплавится. Когда соус станет густым, посолите и поперчите по вкусу. В самом конце положите 50 граммов мягкого сливочного масла и хорошо размешайте. Готовую подливу сразу соедините с горячими макаронами и подавайте к столу.

Ранее сообщалось, что гречка — привычная крупа, но ее можно приготовить так, что блюдо заиграет новыми вкусами. Попробуйте вариант с рыбными консервами: получается сытно, ароматно и совсем несложно. Такой обед выручит, когда нет времени на долгие кулинарные подвиги, а хочется чего‑то вкусного и необычного.

