29 января 2026 в 16:20

Гречка плюс консервы — неожиданный дуэт: сытный обед за полчаса без лишних трат

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Гречка — привычная крупа, но её можно приготовить так, что блюдо заиграет новыми вкусами. Попробуйте вариант с рыбными консервами: получается сытно, ароматно и совсем несложно. Такой обед выручит, когда нет времени на долгие кулинарные подвиги, а хочется чего‑то вкусного и необычного.

Для блюда возьмите полтора стакана гречневой крупы, два стакана воды, банку консервированного тунца в масле, пару солёных огурцов, среднюю луковицу, соль и специи по вкусу. Сначала переберите и промойте гречку, дайте воде стечь. Затем обжарьте крупу на растительном масле до характерного треска и орехового аромата — так она станет вкуснее и ароматнее.

Залейте гречку двумя стаканами воды, добавьте соль (не переборщите — рыба и огурцы уже солёные) и варите под крышкой до готовности. Пока крупа готовится, нарежьте лук и солёные огурцы, обжарьте их до золотистого цвета. Когда гречка сварится, соедините её с луком, огурцами и тунцом вместе с маслом из банки. Перемешайте, стараясь сохранить кусочки рыбы, и подержите на слабом огне несколько минут, чтобы ингредиенты пропитались ароматами. Дайте блюду постоять под крышкой около десяти минут — вкус станет насыщеннее. Подавайте с свежими овощами или зеленью.

Ранее сообщалось: если надоело готовить гречку скучно и однообразно, попробуйте этот удивительный рецепт — получится невероятно сочно, ароматно и сытно! Такое блюдо легко станет любимым ужином для всей семьи: оно и вкусное, и полезное, и готовится без лишних сложностей. А еще радует глаз — яркая смесь овощей с золотистой гречкой смотрится очень аппетитно.

консервы
кулинария
еда
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
