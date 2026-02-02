Печенье «Три стакана»: без яиц, без дрожжей и без лишних трат!

Никто не верит, что такая роскошная выпечка получается из самых обычных продуктов, которые всегда есть в кухонном шкафу. Если вы думали, что вкусное печенье требует часов работы и горы грязной посуды, приготовьтесь удивляться. Это идеальный вариант на скорую руку, когда хочется чего-то домашнего, рассыпчатого и тающего во рту.

Секрет кроется в формуле 1:1:1. Возьмите 1 стакан рафинированного растительного масла (без запаха), 1 стакан холодного рассола (от огурцов или помидоров) и 1 стакан сахара. Не пугайтесь рассола! Именно он благодаря содержанию легкой кислоты и пряностей делает тесто невероятно слоистым и хрупким, при этом никакого огуречного привкуса в готовом печенье не останется. Смешайте эти ингредиенты в миске и постепенно всыпьте 3–3,5 стакана просеянной муки, смешанной с 1 чайной ложкой разрыхлителя. Замесите эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Раскатайте его в пласт и вырежьте фигурки.

Выпекайте при 180 °C всего 12–15 минут.

Совет: перед выпечкой обваляйте заготовки в смеси кунжута и корицы или просто посыпьте сверху маком — это добавит пикантности и сделает внешний вид еще аппетитнее. Добавьте в тесто ванилин, цедру лимона или апельсина для аромата.

В процессе замеса и раскатки будет ощущаться довольно сильный запах рассола и масла. Не пугайтесь этого. Как правило, при выпечке он улетучивается, и готовое печенье пахнет нормально.

