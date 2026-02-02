Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 10:10

Печенье «Три стакана»: без яиц, без дрожжей и без лишних трат!

Печенье «Три стакана» Печенье «Три стакана» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Никто не верит, что такая роскошная выпечка получается из самых обычных продуктов, которые всегда есть в кухонном шкафу. Если вы думали, что вкусное печенье требует часов работы и горы грязной посуды, приготовьтесь удивляться. Это идеальный вариант на скорую руку, когда хочется чего-то домашнего, рассыпчатого и тающего во рту.

Секрет кроется в формуле 1:1:1. Возьмите 1 стакан рафинированного растительного масла (без запаха), 1 стакан холодного рассола (от огурцов или помидоров) и 1 стакан сахара. Не пугайтесь рассола! Именно он благодаря содержанию легкой кислоты и пряностей делает тесто невероятно слоистым и хрупким, при этом никакого огуречного привкуса в готовом печенье не останется. Смешайте эти ингредиенты в миске и постепенно всыпьте 3–3,5 стакана просеянной муки, смешанной с 1 чайной ложкой разрыхлителя. Замесите эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Раскатайте его в пласт и вырежьте фигурки.

Выпекайте при 180 °C всего 12–15 минут.

  • Совет: перед выпечкой обваляйте заготовки в смеси кунжута и корицы или просто посыпьте сверху маком — это добавит пикантности и сделает внешний вид еще аппетитнее. Добавьте в тесто ванилин, цедру лимона или апельсина для аромата.

  • В процессе замеса и раскатки будет ощущаться довольно сильный запах рассола и масла. Не пугайтесь этого. Как правило, при выпечке он улетучивается, и готовое печенье пахнет нормально.

Смотрите рецепт пирога «Три стакана» у нас на сайте.

печенье
рецепты
рецепт
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
выпечка
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России хотят запретить мастер-класс по созданию кукол вуду экс-партнеров
Ветеринар рассказал, как правильно мыть собаку зимой
«Не подсвечиваем»: Медведев о главном правиле диалога РФ и США по Украине
Медведев заявил о неизменности российских условий по Украине
Медведев сделал жесткое предупреждение военным преступникам
«Остается на столе»: Медведев о предложении США продлить СНВ-3
В Совбезе России раскрыли самый сложный вопрос в украинском урегулировании
Мурашко рассказал, на что начали обследовать россиян
В России могут ограничить действие некоторых карт Visa и Mastercard
В Совбезе оценили вероятность признания Россией выборов на Украине
В России введут новые тарифы для энергоемких компаний
«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме
Продюсер объяснил, почему Долина пожаловалась на переезд в съемную квартиру
Пушилин прояснил ситуацию на Краснолиманском направлении
Арестован российский школьник, планировавший убийство учителей и учеников
Смертник по заданию Киева планировал совершить теракт в российском регионе
Израильский антифашист резко ответил на заявление Навроцкого о холокосте
Главу компании-застройщика в Дагестане заподозрили в хищении 5 млрд рублей
Адвокат Лурье описала состояние квартиры в Хамовниках после Долиной
Состояние богатейших россиян увеличилось на $20 млрд
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.