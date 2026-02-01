Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 19:15

На 500 г творога / два по 100 / два по 50 — формула творожной запеканки, которую легко запомнить. Та самая, как в детском саду

Фото: D-NEWS.ru
Есть рецепты, которые не нужно записывать — они укладываются в голове одной простой формулой. Эта творожная запеканка именно такая: нежная, плотная, чуть сладкая и удивительно «правильная» на вкус, как в детстве. В итоге получается высокая ароматная запеканка с золотистой корочкой и мягкой, рассыпчатой серединкой. Минимум ингредиентов, никакой лишней возни — только уют и стопроцентная ностальгия.

Ингредиенты: творог — 500 г, сахар — 100 г, манная крупа — 100 г, молоко — 50 г, сливочное масло (мягкое) — 50 г, яйца — 2 шт.

Творог соединяем с сахаром, манкой, молоком, яйцами и мягким сливочным маслом, тщательно перемешиваем до однородной массы. Оставляем смесь при комнатной температуре на 40 минут, чтобы манка хорошо набухла. Затем выкладываем в форму и выпекаем при 180–200 °C около 30–40 минут до румяной корочки. Даём немного остыть — и подаём: как в детском саду, только ещё вкуснее.

Проверено редакцией
творог
запеканка
простой рецепт
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
