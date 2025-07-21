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21 июля 2025 в 21:25

Рецепт выходного дня! Запеканка с грибами — вкуснятина на ужин за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоеная запеканка с картофелем, брокколи и грибами! Это блюдо — идеальный вариант для сытного ужина, когда хочется чего-то вкусного, но без лишних хлопот. Нежная картошка, хрустящая брокколи и ароматные грибы, запечённые под золотистой сырной корочкой, — просто, полезно и очень аппетитно!

Картофель (3–4 шт.) очистите и нарежьте тонкими кружочками. Брокколи (200 г) разберите на соцветия, грибы (200 г) нарежьте пластинками. Лук (1 шт.) измельчите полукольцами и обжарьте до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до румяности.

В форму для запекания выложите слой картофеля, слегка посолите и поперчите. Следом распределите брокколи и грибную смесь. Повторите слои, завершив картофелем. Смешайте сливки (200 мл) с яйцом (1 шт.), чесноком (2 зубчика) и зеленью, залейте запеканку. Сверху посыпьте тёртым сыром (100 г).

Выпекайте 40 минут при 180°C до румяной корочки. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью. Эта запеканка хороша и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к мясу!

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рецепты
запеканки
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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