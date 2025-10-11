Рецепт узнала в отпуске на Крите. Греческое печенье кулуракья — нежное и рассыпчатое!

Греческая кухня — это не только мусака и сувлаки, но и невероятно уютная выпечка, которая является неотъемлемой частью любой греческой семьи. Среди этих сладких символов гостеприимства особое место занимает печенье кулуракья — небольшие, рассыпчатые изделия в форме полумесяца или косички, которые обычно подают к кофе или чаю. Их главное очарование — в идеальном балансе насыщенного сливочного вкуса и легкой, освежающей цитрусовой нотки, которую дает апельсиновый сок. А обильная посыпка из золотистого кунжута не только добавляет хруста, но и наполняет выпечку неповторимым ореховым ароматом. Это печенье такое нежное, что оно буквально тает во рту, оставляя после себя ощущение теплого южного солнца и радушия.

Для приготовления вам понадобится: 220 граммов муки, 150 граммов размягченного сливочного масла, 2 яичных желтка, 50 граммов сахарной пудры, 50 мл свежевыжатого апельсинового сока, щепотка соли и кунжут для обсыпки. Разотрите мягкое масло с сахарной пудрой до легкой воздушной массы. Добавьте желтки, сок и соль, тщательно перемешайте. Частями введите просеянную муку и замесите мягкое, но не липнущее тесто. Оно должно получиться довольно пластичным. Накройте его пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут для отдыха. Разогрейте духовку до 180 градусов. Достаньте тесто и сформируйте из него небольшие шарики, а затем раскатайте их в колбаски длиной около 10–12 сантиметров. Сверните каждую колбаску в полумесяц или сплетите из двух колбасок косичку. Обмакните каждое печенье в кунжут, выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте 20–25 минут до легкого золотистого оттенка. Дайте печенью полностью остыть на решетке — только тогда оно приобретет свою знаменитую рассыпчатую текстуру.

