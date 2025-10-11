Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 11:22

Рецепт узнала в отпуске на Крите. Греческое печенье кулуракья — нежное и рассыпчатое!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Греческая кухня — это не только мусака и сувлаки, но и невероятно уютная выпечка, которая является неотъемлемой частью любой греческой семьи. Среди этих сладких символов гостеприимства особое место занимает печенье кулуракья — небольшие, рассыпчатые изделия в форме полумесяца или косички, которые обычно подают к кофе или чаю. Их главное очарование — в идеальном балансе насыщенного сливочного вкуса и легкой, освежающей цитрусовой нотки, которую дает апельсиновый сок. А обильная посыпка из золотистого кунжута не только добавляет хруста, но и наполняет выпечку неповторимым ореховым ароматом. Это печенье такое нежное, что оно буквально тает во рту, оставляя после себя ощущение теплого южного солнца и радушия.

Для приготовления вам понадобится: 220 граммов муки, 150 граммов размягченного сливочного масла, 2 яичных желтка, 50 граммов сахарной пудры, 50 мл свежевыжатого апельсинового сока, щепотка соли и кунжут для обсыпки. Разотрите мягкое масло с сахарной пудрой до легкой воздушной массы. Добавьте желтки, сок и соль, тщательно перемешайте. Частями введите просеянную муку и замесите мягкое, но не липнущее тесто. Оно должно получиться довольно пластичным. Накройте его пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут для отдыха. Разогрейте духовку до 180 градусов. Достаньте тесто и сформируйте из него небольшие шарики, а затем раскатайте их в колбаски длиной около 10–12 сантиметров. Сверните каждую колбаску в полумесяц или сплетите из двух колбасок косичку. Обмакните каждое печенье в кунжут, выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте 20–25 минут до легкого золотистого оттенка. Дайте печенью полностью остыть на решетке — только тогда оно приобретет свою знаменитую рассыпчатую текстуру.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Уютное осеннее чаепитие обеспечено — готовим яблочное печенье, заряжающее настроением
Общество
Уютное осеннее чаепитие обеспечено — готовим яблочное печенье, заряжающее настроением
Творожно-яблочное печенье: полезная домашняя выпечка без масла
Общество
Творожно-яблочное печенье: полезная домашняя выпечка без масла
Очень легкий домашний сметанник с двумя цветными коржами. Хит для тех, кто ищет вкусный и простой рецепт
Общество
Очень легкий домашний сметанник с двумя цветными коржами. Хит для тех, кто ищет вкусный и простой рецепт
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Какие продукты нужно есть в октябре: варенье из черноплодной рябины
Семья и жизнь
Какие продукты нужно есть в октябре: варенье из черноплодной рябины
печенье
выпечка
кулинария
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двое суток без света вынудили украинцев устроить акцию протеста
Какие продукты нужно есть в октябре: готовим полезный салат из редиски
Арестованный в РФ французский велосипедист рассказал о своем путешествии
Раскрыто состояние Александра Збруева после госпитализации
Королевская семья Британии: новости, принца Уильяма довели до слез
Подростки не признали подготовку плана нападения на Собчак и Симоньян
Глава «Росатома» раскрыл прогресс в восстановлении ЗАЭС
«Вплоть до подвесок»: у экс-кадровика Минобороны отбирают все драгоценности
Массированный налет БПЛА на Волгоград: как ВСУ атакуют Россию 11 октября
Водолазы нашли тела пассажиров снегохода в Якутии
«Заноза в заднице»: Столтенберг раскрыл отношение властей США к Зеленскому
Фигуранты дела о подготовке покушения на Симоньян частично признали вину
Наступление ВС РФ на Харьков 11 октября: могильник с наемниками, Купянск
Теплый салат из печеной тыквы с грибами и грушей
Пикантная капуста со свеклой на зиму: грузинский рецепт
Секрет идеальной советской глазуньи
«Находишься в рабстве»: украинский офицер рассказал о службе в ВСУ
«Он не успокоится»: следователь призвал не выпускать «битцевского маньяка»
Британские офицеры погибли при взрыве в Харьковской области
Французская кухня у вас дома: просто, вкусно, изысканно
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.