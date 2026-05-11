Рецепт, с которого начинается любовь к спарже — готовим раклет с пармезаном в духе Мишлен

Когда-то раклет был простой едой пастухов. Сегодня мы превращаем его в праздничное блюдо: спаржа с пармезаном, картофельная соломка и трюфельный соус.

Что понадобится

200 г зеленой и белой спаржи, 3-4 картофелины, 30 г пармезана, 100 мл сливок (20-30%), 1 ч. л. трюфельной пасты, 2 ст. л. оливкового масла, соль по вкусу, 500 мл масла для фритюра.

Как я готовлю

Картофель мою, делю на две части. Половину чищу, режу тонкой соломкой, обжариваю во фритюре до золотистого цвета, выкладываю на бумажные полотенца. Оставшийся картофель с кожурой режу дольками, сбрызгиваю оливковым маслом, солю, запекаю при 180°C до мягкости.

У спаржи отрезаю жесткие концы. Белую спаржу чищу овощечисткой. Всю спаржу бланширую в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты, перекладываю в ледяную воду. Обсушиваю, выкладываю в форму, посыпаю 20 г пармезана, запекаю при 180°C 5-7 минут до румяной корочки.

В сотейнике соединяю сливки, трюфельную пасту и оставшийся пармезан. Нагреваю на слабом огне, помешивая, до загустения. На подогретую тарелку выкладываю соус, затем запеченный картофель и спаржу. Сверху украшаю картофельной соломкой.

Дмитрий Демичев
