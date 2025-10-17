Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 12:36

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Турецкий супчик ишкембе чорбасы — очень вкусный и ароматный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ишкембе чорбасы — это знаменитый турецкий суп, который ценится не только за насыщенный вкус, но и за свои согревающие свойства. Этот ароматный бульон с нежной куриной грудкой, яйцом и чесночно-йогуртовой заправкой обладает удивительно сбалансированным вкусом. Легкая острота от красного перца гармонично сочетается с освежающей кислинкой лимона, создавая неповторимый букет. Такой суп идеально подойдет как для сытного завтрака, так и для легкого ужина, а в Турции его часто подают после веселых вечеринок — он прекрасно восстанавливает силы!

Для приготовления вам понадобится: 1 куриная грудка, 1 литр воды, 200 мл натурального йогурта, 2 яйца, 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. муки, 1 ч. л. красного перца, сок половины лимона, соль и мята по вкусу. Куриную грудку отварите в подсоленной воде до готовности, затем мелко нарежьте. В кастрюле смешайте йогурт, муку и взбитые яйца до однородности. Постепенно введите 2–3 половника горячего бульона, постоянно помешивая. Затем вылейте смесь в кастрюлю с оставшимся бульоном, добавьте курицу и варите на медленном огне 10 минут. В конце добавьте измельченный чеснок, лимонный сок и перец. Подавайте, украсив мятой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

