Готовлю щи на зиму в банках: лучшая заготовка для тех, кто не любит долго стоять у плиты

Этому рецепту меня научила еще моя бабушка, называя такие заготовки спасением для занятых. Меня до сих пор поражает, как можно открыть банку посреди зимы и получить аромат настоящих свежесваренных щей. Теперь это мой обязательный ритуал в конце осени — закатать несколько банок, чтобы потом экономить время и радовать себя вкусной едой.

Готовлю я так: сначала отвариваю до мягкости 500 граммов говядины, мясо вынимаю и нарезаю кубиками, а бульон не выливаю. Отдельно пассерую нарезанные лук и морковь, добавляю три ложки томатной пасты и тушу пару минут. В большой кастрюле смешиваю килограмм квашеной капусты, обжаренные овощи, мясо и специи — лавровый лист и перец горошком. Заливаю все бульоном, даю покипеть минут десять. Горячую массу раскладываю по стерильным банкам, стараясь, чтобы жидкость полностью покрывала гущу. Закатываю крышками, укутываю до остывания. Главный секрет — брать достаточно кислую капусту, она отлично хранится. Зимой остается только влить содержимое банки в кастрюлю, немного разбавить водой по вкусу и довести до кипения. Аромат по всему дому стоит такой, будто ты варил щи несколько часов!

