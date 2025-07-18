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18 июля 2025 в 04:50

Рецепт-молния: сырная лепешка с овощами — спасаем завтрак за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырная лепешка с овощами — это идеальный вариант быстрого и вкусного завтрака. Она готовится всего за 5 минут из простых ингредиентов, которые всегда есть под рукой. Хрустящая снаружи и нежная внутри, с расплавленным сыром и сочными овощами — такая лепешка понравится всем.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • тортилья или лаваш — 1 шт.;
  • сыр — 50 г;
  • колбаса вареная — 50 г;
  • помидор — 0,5 шт.;
  • сливочное масло — 10 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца со специями, вылейте на разогретую сковороду.
  2. Накройте лавашом, переверните через 1-2 минуты.
  3. Посыпьте сыром, выложите колбасу и помидоры.
  4. Добавьте сливочное масло, накройте крышкой на 1 минуту.
  5. Сверните рулетом или сложите пополам.

Ранее также сообщалось о рецепте мяса для тех, кто истосковался по шашлыку. Даже если вам негде развести огонь, с этим рецептом мясо не отличить от блюда на мангале.

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рецепты
завтраки
лепешки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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