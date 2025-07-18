Рецепт-молния: сырная лепешка с овощами — спасаем завтрак за 5 минут

Сырная лепешка с овощами — это идеальный вариант быстрого и вкусного завтрака. Она готовится всего за 5 минут из простых ингредиентов, которые всегда есть под рукой. Хрустящая снаружи и нежная внутри, с расплавленным сыром и сочными овощами — такая лепешка понравится всем.
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- тортилья или лаваш — 1 шт.;
- сыр — 50 г;
- колбаса вареная — 50 г;
- помидор — 0,5 шт.;
- сливочное масло — 10 г;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- растительное масло — 1 ст. л.
Приготовление:
- Взбейте яйца со специями, вылейте на разогретую сковороду.
- Накройте лавашом, переверните через 1-2 минуты.
- Посыпьте сыром, выложите колбасу и помидоры.
- Добавьте сливочное масло, накройте крышкой на 1 минуту.
- Сверните рулетом или сложите пополам.
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