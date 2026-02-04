Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 17:36

Рецепт из куриных голеней на каждый день: идеально после работы — скидал в противень и отправил в духовку

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт из куриных голеней идеально подходит на каждый день и для готовки после работы — скидал в противень и отправил в духовку.

В процессе запекания голени становятся сочными и покрываются аппетитной глянцевой корочкой, а картошка и лук, томясь в ароматном соусе, пропитываются куриным соком и специями.

Для приготовления понадобится: 8 куриных голеней (около 1 кг), 6 средних картофелин, 2 крупные луковицы, 4 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. паприки, соль, черный перец, 100-150 мл горячей воды. Разогрейте духовку до 200°C. Картофель очистите и нарежьте крупными дольками. Лук нарежьте полукольцами или крупными кусками. В глубокой миске приготовьте соус: смешайте соевый соус, томатную пасту, паприку, соль и перец. Разведите смесь горячей водой. На противень выложите голени, картофель и лук в один слой. Равномерно полейте все содержимое противня приготовленным соусом. Запекайте в разогретой духовке 45-50 минут. Через 20-25 минут можно достать противень и аккуратно перевернуть голени и перемешать картошку, чтобы она пропеклась равномерно и покрылась корочкой со всех сторон.

Ранее стало известно, как приготовить картошку с сыром по-турецки.

Проверено редакцией
