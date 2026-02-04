Готовлю курицу по старому проверенному рецепту: результат — нежное филе и сметанная подливка

Готовлю курицу по старому проверенному рецепту. Результат всегда радует — получается нежное филе и бархатистая подливка на основе карамелизованного лука и сметаны.

Для приготовления понадобится: 500-600 г куриного филе, 2 крупные луковицы, 300 г сметаны (15-20%), 50-100 мл воды, соль, черный перец, паприка или сушеный чеснок. Куриное филе нарежьте на крупные кусочки или пластины, посолите и поперчите. Обжарьте курицу с двух сторон до золотистой корочки. Переложите мясо на тарелку. В ту же сковороду добавьте немного масла и выложите нарезанный полукольцами лук. Обжаривайте 5-7 минут до мягкости и легкой карамелизации. Добавьте сметану, воду, специи. Тщательно перемешайте, чтобы получился однородный соус. Доведите до легкого кипения. Верните курицу в сковороду, перемешайте. Убавьте огонь до минимума и тушите 10-15 минут, пока курица полностью не приготовится, а соус немного не загустеет. Подавайте горячей с любым гарниром.

