«Пришло время проснуться»: в США выступили за переговоры с Россией по ДСНВ

«Пришло время проснуться»: в США выступили за переговоры с Россией по ДСНВ Эксперт Хойвел призвала США согласиться с предложениями России по ДСНВ

Соединенным Штатам необходимо пойти на уступки и согласиться с предложениями России по договору о сокращении стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила президент Американского комитета за согласие с Россией Катрина ванден Хойвел в беседе с ТАСС. Так она прокомментировала окончание срока действия договора, которое наступит 5 февраля.

Пришло время проснуться. [Главе Белого дома Дональду] Трампу следует сейчас заключить сделку с [президентом России Владимиром] Путиным, чтобы продолжать придерживаться ограничений Нового ДСНВ, — сказала Хойвел.

Она также подчеркнула важность сохранения взаимных проверок по договору, что поможет снизить угрозу ядерной войны. По мнению Хойвел, истечение срока действия ДСНВ сделает мир менее безопасным и приведет к бесконтрольному росту ядерных арсеналов. Это может спровоцировать опасную гонку вооружений между США, Россией и Китаем и увеличить риск применения ядерного оружия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает настаивать на реализации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, но до сих пор не получила отклика от США. Он отметил, что российская сторона сохраняет готовность к обсуждению этого предложения.