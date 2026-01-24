Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Рецепт для тех, у кого нет духовки: чизкейк с апельсиновой цедрой и шоколадной крошкой

Фото: D-NEWS.ru
Готовим чизкейк с апельсиновой цедрой и шоколадной крошкой. Этот рецепт идеально подойдет для тех, у кого нет духовки, — ничего выпекать для торта не нужно!

В отличие от классического запеченного чизкейка, этот вариант получается более легким, воздушным и напоминает нежнейший мусс.

Для приготовления понадобится: для основы — 250 г песочного печенья, 100 г сливочного масла; для крема — 500 г жирной сметаны (от 20%), 150 г сахарной пудры, 1 крупный апельсин, 15 г (1,5 ст. л.) желатина, 50–70 г шоколада. Печенье измельчите в крошку в блендере или скалкой в пакете. Масло растопите и смешайте с крошкой до состояния влажного песка. Утрамбуйте массу в форму, поставьте в холодильник. С апельсина натрите цедру, выжмите сок. Желатин замочите в апельсиновом соке, после набухания растопите на водяной бане до жидкого состояния. В миске смешайте сметану, сахарную пудру и цедру апельсина. Влейте тонкой струйкой жидкий желатин, интенсивно помешивая крем, чтобы он равномерно распределился. Натрите в крем шоколад на мелкой терке. Вылейте крем на охлажденную основу. Уберите торт в холодильник на 4–6 часов до полного застывания.

Ранее стало известно, как приготовить морковный рулет со сливочным кремом.

