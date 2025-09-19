Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 11:57

Ребенка с онкологией доставили на лечение в Дагестан после помощи Путина

Получившего помощь от Путина мальчика с онкологией доставили лечиться в Дагестан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мальчик с онкологическим заболеванием, которого во время визита президента России Владимира Путина в Китай эвакуировали в Москву специальным бортом, теперь проходит лечение в Махачкале, сообщил Минздрав Дагестана. Ребенок находится в Детской городской клинической больнице.

Министерство здравоохранения республики подтвердило, что оказывает всю необходимую помощь юному пациенту. Представители Минздрава Дагестана сообщили, что транспортировка мальчика прошла успешно. Заместитель главы ведомства Патхула Патхулаев уже посетил ребенка в больнице.

Перед этим мать мальчика привезла его на лечение в Китай. Однако состояние ребенка ухудшилось, что потребовало его срочной перевозки обратно на родину. Женщина обратилась за помощью в российское посольство, а посол проинформировал о ситуации Путина.

После прибытия в Россию ребенок проходил лечение в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России. Мальчик является уроженцем Дагестана.

Ранее стало известно, что Путин предоставил президентский самолет для помощи мальчику. Президент выделил борт специального летного отряда «Россия».

