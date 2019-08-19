https://static.news.ru/photo/83118184-c311-11e9-9da9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В 2020 году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Как пишет « Российская газета », в заданиях по физике будет не пять, а шесть вопросов, требующих развёрнутого ответа. Также в экзамене по обществознанию детализированы формулировки двух заданий, а в ЕГЭ по русскому языку, истории и географии незначительно изменились правила оценки.

Сообщается, что самые большие изменения коснулись единого госэкзамена по китайскому языку.

Как писал News.ru, ранее Минобрнауки издало приказ, согласно которому выпускник школы со средним баллом ЕГЭ ниже 67 баллов не сможет поступить в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.