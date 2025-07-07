Разошелся на ура! Теперь готовлю каждую неделю! Мясной рулет с абрикосами

Разошелся на ура! Теперь готовлю каждую неделю! Мясной рулет с абрикосами

Рулет из говядины с абрикосами — изысканное сочетание вкусов! Представьте: нежнейшая говядина, томленная с ароматными абрикосами, которые придают блюду сладковатые нотки и неповторимый вкус. Этот рулет — настоящее украшение праздничного стола и повод для комплиментов хозяйке!

Готовим с любовью:

Возьмите 800 г говяжьей вырезки, разрежьте пластом толщиной 1,5 см и отбейте. Посолите, поперчите, смажьте горчицей.

Для начинки: 10 абрикосов без косточек нарежьте дольками, смешайте с 50 г рубленых грецких орехов и 2 ст. л. меда. Равномерно распределите на мясе.

Аккуратно сверните рулет, перевяжите кулинарной нитью. Обжарьте со всех сторон на оливковом масле до румяной корочки. Переложите в форму, добавьте 100 мл бульона и тушите в духовке 1,5 часа при 160 °C.

Секрет: за 30 минут до готовности добавьте вокруг рулета целые абрикосы — они пропитаются мясным соком. Подавайте, нарезав ломтиками, с картофельным пюре и розмарином.

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