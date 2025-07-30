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30 июля 2025 в 17:19

Готовлю без мороженицы! «Абрикосовый пломбир» — летний десерт без мороки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Абрикосовый пломбир — вкус лета в каждой ложке! Когда термометр за окном зашкаливает, нет ничего лучше домашнего мороженого — холодного, нежного и сделанного с любовью из натуральных продуктов. Этот абрикосовый пломбир сочетает в себе сливочную мягкость и яркую фруктовую свежесть, а готовится он на удивление просто, даже если у вас нет мороженицы.

Начните с подготовки абрикосов. 500 г спелых плодов помойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Выложите на противень, сбрызните соком половины лимона и посыпьте 50 г сахара. Запекайте при 180°C 15-20 минут до мягкости, затем превратите в пюре блендером и полностью остудите.

Теперь основа пломбира. 3 яичных белка взбейте с 80 г сахарной пудры до устойчивых пиков. В другой посуде взбейте 300 мл холодных сливок с оставшимся сахаром (50 г) и ванильным сахаром до мягких пиков. Аккуратно соедините обе массы лопаткой движениями снизу вверх.

Добавьте остывшее абрикосовое пюре к сливочной массе и тщательно, но бережно перемешайте. Перелейте в контейнер и отправьте в морозилку на 2 часа. Затем достаньте и взбейте миксером — это сделает текстуру более воздушной. Повторите эту процедуру еще 2 раза с интервалом в 1 час. После последнего взбивания оставьте мороженое застывать окончательно на 4-6 часов.

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абрикосы
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кулинария
продукты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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