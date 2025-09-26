Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 07:11

Раздаю всем леща каждую неделю, да не простого — запекаю рыбку в азиатском стиле, и все просят добавки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лещ, запеченный в азиатском стиле, представляет собой изысканное блюдо, которое сочетает нежность речной рыбы и пикантные восточные нотки. Этот способ приготовления раскрывает лучшие качества рыбы, делая ее настоящим деликатесом. Ароматные специи и правильная техника запекания сохраняют сочность мяса и создают аппетитную хрустящую корочку.

Для приготовления потребуется: крупный лещ (около 1 кг), 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. кунжутного масла, 2 см свежего имбиря, 3 зубчика чеснока, красный перец чили, зеленый лук и кунжут для подачи. Рыбу очищают, удаляют жабры, делают глубокие диагональные надрезы с двух сторон. Имбирь и чеснок измельчают, смешивают с соевым соусом, медом и кунжутным маслом. Полученным маринадом обильно натирают рыбу внутри и снаружи, оставляют на 30 минут. Запекают в разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут, поливая оставшимся маринадом.

Подают рыбу, посыпав мелко нарезанным перцем чили, зеленым луком и поджаренным кунжутом. Идеальным гарниром станет рис с овощами или салат из пекинской капусты.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла.

