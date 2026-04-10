Разбросайте семена по клумбе в апреле — и все лето любуйтесь жемчужными бусинами на тонких ножках

Тысячелистник птармика «белый жемчуг» — это изящный многолетник, который украсит любой цветник своими махровыми белоснежными соцветиями, напоминающими россыпь мелких жемчужин. Высота растения достигает 50–70 см, а во время цветения кустики покрываются десятками мелких плотных цветков-бусинок, собранных в рыхлые щитки. Цветение начинается в июне и продолжается до августа, особенно если вовремя удалять увядшие соцветия.

Этот тысячелистник удивительно неприхотлив. Он прекрасно растет на солнце и в полутени, не боится засухи и не требует частых поливов. Растение предпочитает легкие плодородные почвы, но мирится и с бедными грунтами. Тысячелистник отлично зимует без укрытия и практически не болеет. Размножается семенами, которые можно сеять прямо в открытый грунт в апреле-мае или под зиму. Всходы появляются дружно, и уже на второй год растение радует обильным цветением.

Тысячелистник птармика «белый жемчуг» идеально подходит для миксбордеров, бордюров и срезки. Его нежные белые соцветия прекрасно сочетаются с яркими многолетниками — рудбекией, эхинацеей, шалфеем и декоративными злаками. В букетах цветы стоят до двух недель, сохраняя свежесть и форму. Посадите этот изящный многолетник в своем саду — и он подарит вам ощущение легкости и чистоты, наполнив цветник нежными жемчужными акцентами.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
