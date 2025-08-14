Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Растут в кромешной тьме и не нуждаются в солнце: расцветут даже в пещере

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если в вашем саду есть место, где нет солнца, посадите копытень европейский — этот вечнозеленый многолетник образует плотный ковер из глянцевых листьев и изящно цветет мелкими пурпурно-коричневыми цветками.

Еще один идеальный вариант — хоста (особенно сорта с сизыми листьями, например Halcyon), которая не только выживает в полной тени, но и раскрывает нежные сиреневые или белые цветки на высоких цветоносах. Для экзотики попробуйте папоротник щитовник мужской — его ажурные вайи создают эффект дикого леса, а некоторые виды, например страусник, в начале лета выпускают декоративные спороносные побеги, напоминающие перья.

Эти многолетники расцветут даже в пещере, не требуя сложного ухода: достаточно влажной почвы и мульчирования осенью. Они оживят даже самый мрачный угол, поскольку хорошо растут в кромешной тьме и не нуждаются в солнце.

Ранее был назван многолетник, который цветет даже после града и засухи: выдерживает от -30 до +40 °C.

