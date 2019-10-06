https://static.news.ru/photo/683d9b50-e85e-11e9-8e11-fa163e074e61_660.jpg Николай Расторгуев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бессменный солист и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, как пытался отблагодарить президента России Владимира Путина за подарок купюрой в $100.

Около десяти лет назад после гала-концерта коллектива в Кремле глава государства вручил Расторгуеву кортик в подарок. Музыкант вспомнил примету: за холодное оружие надо благодарить монетой любого достоинства, чтобы не поссориться с дарящим. Однако мелочи у Расторгуева в тот момент не оказалось.

В кармане завалялась стодолларовая бумажка. Я ему протягиваю, типа шутка такая, — цитирует музыканта РИА Новости .

Владимир Путин не принял денег, однако оценил жест Расторгуева.

Как сообщал News.ru, российский президент провёл выходные накануне своего дня рождения в сибирской тайге, наслаждаясь природой.