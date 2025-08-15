Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Растет даже в лужах и ярко цветет! Многолетник для подтопляемых участков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если ваш участок регулярно подтапливается, посадите калужницу болотную — этот неприхотливый многолетник ярко цветет золотисто-желтыми цветами и способен расти даже в лужах.

Калужница прекрасно чувствует себя в заболоченных низинах, по берегам водоемов и даже в мелководье, где ее корни могут находиться в воде длительное время без риска загнивания. Ее округлые глянцевые листья создают плотный ковер, а цветы, напоминающие лютики, появляются одними из первых, украшая участок с апреля. Для усиления декоративности можно выбрать махровые сорта, такие как калужница болотная «Плена», или белую разновидность «Альба».

Это растение не требует особого ухода, быстро разрастается и отлично сочетается с другими влаголюбивыми видами, такими как ирис болотный или дербенник. Посадите калужницу — и ваш сырой уголок превратится в цветущий оазис!

Ранее был назван многолетник, который цветет 70 дней без остановки ярко-желтыми цветами, требует минимального полива.

