Рассада растет крепкой с первых дней: простая хитрость со дном стаканчика работает отлично

Многие дачники покупают дорогие удобрения для рассады, но часто забывают о самом важном — правильной подготовке стаканчиков перед посадкой. Именно от состояния корней зависит, насколько крепкими вырастут томаты, перцы и другие культуры. Есть простой способ, который помогает защитить молодые растения от гнили и ускоряет их рост без лишних затрат.

Опытные огородники советуют насыпать на дно стаканчика немного древесного угля. Он работает как природный антисептик, не дает развиваться грибкам и впитывает лишнюю влагу. Благодаря этому земля не закисает, а корни остаются здоровыми и крепкими. Дополнительно можно добавить щепотку измельченной яичной скорлупы — она постепенно насыщает почву кальцием.

Некоторые используют еще и мох сфагнум или немного вермикулита. Эти материалы помогают удерживать влагу и делают грунт более рыхлым. Главное — не переборщить с дренажем, иначе корни будут хуже добираться до питательной почвы. Такой способ особенно хорошо помогает при выращивании томатов, перцев и баклажанов.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что рассада стала крепче и почти перестала болеть. Она также советует не переливать молодые растения — даже самая полезная подложка не спасет корни от постоянной сырости.

Ранее сообщалось, что весной домашняя герань словно просыпается заново. Именно в конце весны становится понятно, будет ли куст усыпан цветами или так и останется с редкой листвой.