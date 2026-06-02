02 июня 2026 в 15:00

Рассада растет крепкой с первых дней: простая хитрость со дном стаканчика работает отлично

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие дачники покупают дорогие удобрения для рассады, но часто забывают о самом важном — правильной подготовке стаканчиков перед посадкой. Именно от состояния корней зависит, насколько крепкими вырастут томаты, перцы и другие культуры. Есть простой способ, который помогает защитить молодые растения от гнили и ускоряет их рост без лишних затрат.

Опытные огородники советуют насыпать на дно стаканчика немного древесного угля. Он работает как природный антисептик, не дает развиваться грибкам и впитывает лишнюю влагу. Благодаря этому земля не закисает, а корни остаются здоровыми и крепкими. Дополнительно можно добавить щепотку измельченной яичной скорлупы — она постепенно насыщает почву кальцием.

Некоторые используют еще и мох сфагнум или немного вермикулита. Эти материалы помогают удерживать влагу и делают грунт более рыхлым. Главное — не переборщить с дренажем, иначе корни будут хуже добираться до питательной почвы. Такой способ особенно хорошо помогает при выращивании томатов, перцев и баклажанов.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что рассада стала крепче и почти перестала болеть. Она также советует не переливать молодые растения — даже самая полезная подложка не спасет корни от постоянной сырости.

Ранее сообщалось, что весной домашняя герань словно просыпается заново. Именно в конце весны становится понятно, будет ли куст усыпан цветами или так и останется с редкой листвой.

Марина Макарова
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
