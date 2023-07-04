Раскрыты противопоказания к похудению Эндокринолог Тананакина назвала психические расстройства противопоказанием к похудению

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Одним из противопоказаний к похудению являются психические и соматические расстройства, предупредила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина. Она отметила в беседе с РИАМО, что ментальные проблемы могут быть временными, поэтому после стабилизации состояния человек может начать снижать вес.

Психические и соматические расстройства могут быть временными, когда у человека постепенно при принятии определенных назначений специалистов все может нормализоваться и не выступать противопоказанием для снижения веса, — пояснила врач.

По словам специалиста, диеты противопоказаны при беременности и кормлении грудью. Эндокринолог уточнила, что в эти периоды необходимо выстраивать рацион так, чтобы между нутриентами и микроэлементами был баланс. При ряде заболеваний, например, при панкреатите, остеопорозе и желчнокаменной болезни, корректировать питание для похудения нужно в соответствии с рекомендациями врачей.

При остеопорозе Тананакина советует включить в рацион рыбий жир, низкожировые молочные продукты, содержащие кальций, и жирную рыбу. Они благоприятно повлияют на кальциево-фосфорный баланс. В случае с желчнокаменной болезнью назначаются желчегонные продукты. К ним относятся растительное масло и травяные сборы. Кроме того, питание должно быть дробным.

Эндокринолог заключила, что при многих заболеваниях есть факторы, которые важно учесть для снижения веса. Перед тем, как садиться на диету, необходимо учесть все противопоказания.

Диетолог Маргарита Королева ранее посоветовала худеющим включить в рацион крупы, такие как гречка и киноа. Врач пояснила, что они богаты клетчаткой и не повышают уровень глюкозы в крови.