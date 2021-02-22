Раскрыты обстоятельства смерти актёра Александра Жданова

https://static.news.ru/photo/17a0c982-7517-11eb-8344-96000091f725_660.jpg Фото: theatrenaliteinom/facebook.com

Заслуженный артист РФ Александр Жданов умер после продолжительной болезни. В течение долгого времени недуг не позволял ему выходить на сцену и принимать участие в спектаклях театра «На Литейном», рассказали коллеги покойного.

По словам актёра Сергея Якушева, близкие Жданова надеялись, что тот выздоровеет, но 21 февраля пришла весть о его смерти.

Как-то даже упали мы все духом, что и не знаем, как сегодня вечером в спектакле работать, — приводит слова артиста Пятый канал.

Якушев добавил, что в театре собирали помощь для Жданова, надеясь на его выздоровление.

Художественный руководитель труппы «На Литейном» Сергей Морозов подтвердил, что 70-летний актёр длительное время боролся с недугом, но не стал уточнять детали.

Несмотря на то что Александр Михайлович <...> последние месяцы нечасто появлялся в театре, тем не менее мы все ощущали, что он где-то рядом, — рассказал режиссёр.

Он отметил, что уход артиста — горькая потеря как для театра, так и для всей петербургской культуры.

Жданов умер на 71-м году жизни в Санкт-Петербурге, писал NEWS.ru. На его счету более 40 ролей в театре «На Литейном», в том числе в спектаклях «Барышня-крестьянка», «Недоросль», «С любимыми не расставайтесь», «Собачье сердце». Кроме того, актёр известен по киноролям в сериале «Улицы разбитых фонарей», а также в фильмах «Долгие вёрсты войны», «Последнее лето детства», «Старшина» и других.