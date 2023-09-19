Раскрыто значение открытия первого сухопутного организма для человечества Биолог Мануйлов: первое растение на Земле отвечало за образование кислорода

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Цианобактерия Langiella scourfieldii, чье первенство на суше недавно определили палеобиологи из Национального исторического музея в Великобритании, стала зачатком кислородной жизни на планете, заявил в комментарии NEWS.ru доцент факультета естественных наук Госуниверситета просвещения кандидат биологических наук Сергей Мануйлов. Он отметил, что именно водоросли, оказавшиеся на суше первыми, поглощали углекислый газ и выделяли кислород.

Уже давно известно, что сине-зеленые водоросли сыграли ведущую роль в насыщении кислородом планеты Земля, так как были фотосинтезирующими. Они поглощали углекислый газ и, соответственно, выделяли кислород. В водной среде эти водоросли были первыми микроорганизмами, — объясняет биолог.

При этом Мануйлов отмечает, что вопрос о том, были ли они первыми на суше, до сих пор спорный. Есть гипотеза, что первыми на суше возникли грибы, а потом к ним присоединились водоросли. Предполагается, что без влияния грибов водоросли не могли бы развиваться на суше, это был симбиоз.

Точно так же давно существуют доказанные научные теории, которые выводят происхождение всех высших растений от примитивных предков, таких, какими могли бы быть сине-зеленые водоросли, — говорит Мануйлов.

Открытие было сделано в образцах породы, представляющих самую раннюю из известных сохранившихся наземных экосистем в мире — кремни Райни в Шотландии. Хотя в ископаемых пластах возрастом 407 млн лет было выявлено разнообразие форм жизни, роль цианобактерий пока неясна.

Ранее энтомолог кандидат биологических наук Юрий Гниненко заявлял, что при ядерном взрыве на Земле смогут выжить не только тараканы, но и другие насекомые, и даже крысы. Он заверил, что в каком-то виде жизнь на планете сохранится даже после ядерной катастрофы.