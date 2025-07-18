Раскрыто, какие штрафы грозят за погребение домашних животных в лесу Эксперт ЖКХ Бондарь: похороны питомца в лесу грозят штрафом в пять тысяч рублей

Владельцам, которые намерены похоронить домашнего питомца в лесу, может грозить штраф в пять тысяч рублей, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, согласно новым правилам, теперь запрещено погребение животных во дворах, лесах и парках.

С 1 марта 2025 года в России действуют новые правила захоронения домашних животных. Похоронить питомца во дворе, в лесу или парке — нельзя, это считается нарушением закона. За такие действия может быть серьезный штраф: до пяти тысяч рублей для обычных граждан и до 700 тысяч рублей для юридических лиц по статье 10.8 КоАП РФ, которая касается правил утилизации биологических отходов, — пояснил Бондарь.

Он отметил, что тело умершего животного считается биологическим отходом, и хозяин обязан его правильно утилизировать. По его словам, питомца можно кремировать индивидуально или вместе с другими животными, либо похоронить на специально отведенном для этого месте.

По Приказу Министерства сельского хозяйства РФ «Об утверждении Ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов» тело умершего животного считается биологическими отходами и хозяин обязан его правильно утилизировать. Есть три законных варианта: кремировать питомца индивидуально, чтобы потом забрать прах, кремировать вместе с другими животными без возврата праха или похоронить на специальном кладбище для животных, если такое есть в городе, — резюмировал Бондарь.

Ранее правительство России поручило подготовить законопроект о ведении учета домашних животных. Документ должен быть разработан до мая 2026 года, ответственные органы — Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Минцифры.