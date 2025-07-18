Забудьте о варенье! Соленый арбуз — новая звезда застолья!

Откройте для себя магию соленых арбузов! Этот старинный рецепт превращает сочную мякоть в хрустящую, пикантную закуску, идеальную к картофелю, мясу или как самостоятельный деликатес. Готовьте с уверенностью — результат вас удивит!

Выберите арбуз, который чуть-чуть не дозрел. Главное, он не должен быть переспелым. Хорошо промойте его. Нарежьте арбуз вместе с коркой на удобные дольки-треугольники или кубики. Плотно сложите нарезанные кусочки в предварительно простерилизованные банки, пересыпая каждый слой свежим зонтичным укропом, очищенными зубчиками чеснока и горошинами душистого перца. Приготовьте рассол: на 1 литр чистой холодной воды возьмите 100 граммов каменной соли (не йодированной). Тщательно размешайте до полного растворения. Влейте раствор так, чтобы он покрыл дольки полностью. Накройте банки чистой марлей или крышками без закатки. Пусть стоят при комнатной температуре 3-4 дня для начала брожения — появятся пузырьки и легкая пена. Затем снимите пену, долейте рассол при необходимости, закройте капроновыми крышками и уберите в холодное место (погреб или холодильник). Через 3-4 недели закуска готова. Храните до весны. Арбузы приобретут солоновато-кисловатый вкус и упругую, почти хрустящую текстуру. Рассол может помутнеть — это нормально!