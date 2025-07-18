Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 10:00

Забудьте о варенье! Соленый арбуз — новая звезда застолья!

Забудьте о варенье! Соленый арбуз — новая звезда застолья! Забудьте о варенье! Соленый арбуз — новая звезда застолья! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Откройте для себя магию соленых арбузов! Этот старинный рецепт превращает сочную мякоть в хрустящую, пикантную закуску, идеальную к картофелю, мясу или как самостоятельный деликатес. Готовьте с уверенностью — результат вас удивит!

Выберите арбуз, который чуть-чуть не дозрел. Главное, он не должен быть переспелым. Хорошо промойте его. Нарежьте арбуз вместе с коркой на удобные дольки-треугольники или кубики. Плотно сложите нарезанные кусочки в предварительно простерилизованные банки, пересыпая каждый слой свежим зонтичным укропом, очищенными зубчиками чеснока и горошинами душистого перца. Приготовьте рассол: на 1 литр чистой холодной воды возьмите 100 граммов каменной соли (не йодированной). Тщательно размешайте до полного растворения. Влейте раствор так, чтобы он покрыл дольки полностью. Накройте банки чистой марлей или крышками без закатки. Пусть стоят при комнатной температуре 3-4 дня для начала брожения — появятся пузырьки и легкая пена. Затем снимите пену, долейте рассол при необходимости, закройте капроновыми крышками и уберите в холодное место (погреб или холодильник). Через 3-4 недели закуска готова. Храните до весны. Арбузы приобретут солоновато-кисловатый вкус и упругую, почти хрустящую текстуру. Рассол может помутнеть — это нормально!

рецепты
домашние заготовки
арбузы
соленья
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокурор оформил две квартиры для малоимущих семей на своих детей
«Кроме геноцида»: продолжение власти Пашиняна назвали худшей трагедией
Тренды интерьера-2025: стильно и недорого
В Госдуме раскритиковали траты на концерты к юбилею Победы над Японией
Зеленский поручил Умерову заняться переговорами на новой должности
Автор песни «Выйду в поле с конем» объяснил феномен ее популярности
Раскрыто главное желание Зеленского
«Гнойник в центре Европы»: депутат Рады разнес Киев из-за одного решения
Стало известно о прорыве обороны в Волчанске
Рубль ослабнет в августе? Курс доллара сегодня, 18 июля, что с евро и юанем
Более десятка солдат ВСУ не выдержали давления армии России и дезертировали
«Это сигнал»: в Раде объяснили отказ США одобрить Умерова в качестве посла
Страны Евросоюза утвердили 18-й пакет антироссийских санкций
Стало известно, что будет с инфляцией к концу 2025 года
Россиянка решила отсудить у Минфина 2 млн рублей
Собака набросилась на семилетнюю девочку под Иркутском
Россияне объявили войну «Пятерочке» и «Магниту» из-за цен на пакеты
«Сидят в запасе и радуются»: Мостовой разнес российских футболистов РПЛ
Экономист предсказал, что будет с ключевой ставкой в июле
Дебошир забрызгал кровью банкомат в торговом центре и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.