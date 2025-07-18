Путин изменил регламент проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ, который уточняет порядок действий госорганов в случаях, когда гражданин РФ, отказавшийся от украинского гражданства, продолжает пользоваться украинским паспортом, сообщил ТАСС. Согласно новым правилам, лица с двойным гражданством — России и Украины — в 2023 году получили возможность подать заявление в российские органы о выходе из украинского гражданства.

С момента подачи такого заявления Россия считает их лицами без украинского гражданства. Таким гражданам запрещается пользоваться украинскими паспортами и иными документами, за исключением случаев, связанных с процедурой прекращения гражданства. Если же человек нарушает эти требования, МВД инициирует проверку. В случае подтверждения факта нарушения, поданное заявление о выходе из украинского гражданства аннулируется. Повторно подать такое заявление можно будет не ранее чем через 10 лет.

Ранее стало известно, что в России могут ввести ограничения на использование сервисов коммуникации из недружественных государств. Путин также поручил разработать такую возможность кабмину.