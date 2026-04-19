Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 16:44

Раскрыта схема вербовки россиянок в эскорт и содержанки

В России начали вербовать девушек в эскорт через вакансии личных помощниц

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России набирает обороты новая схема вербовки девушек в эскорт и содержанки, сообщает Telegram-канал SHOT. Злоумышленники используют легальные сервисы по подбору персонала, маскируя интимные услуги под вакансии личных помощниц.

Москвичка Виктория откликнулась на объявление ассистента руководителя. С ней связался некий Алексей, представившись рекрутером, и сообщил о зарплате в 400 тыс. рублей с официальным оформлением. Однако затем менеджер раскрыл интригу: в обязанности входит не только документооборот, но и «служебный роман» с начальником.

Аналогичная история произошла в Казани, где фрилансерше предложили стать спутницей состоятельного программиста на важном мероприятии. В обоих случаях соискательницы отказались от сомнительных предложений. Девушкам советуют внимательно читать описания вакансий и не поддаваться на слишком щедрые обещания.

Ранее стало известно, что в Дубае на фоне конфликта с Ираном возник дефицит эскорт-работниц из-за сокращения предложения. Спрос значительно превышает доступное количество, так как многие предпочитают не рисковать собственной безопасностью.

Общество
Россия
содержанки
эскорт
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.