Раскрыта опасность спонтанных поцелуев для женщин Сексолог Генварская назвала возникновение привязанности опасностью спонтанных поцелуев для женщин

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Спонтанные поцелуи во время свидания могут оказаться опасны для женщин из-за возникновения привязанности к мужчине, предупредила врач-психотерапевт, сексолог Диана Генварская. В разговоре с РИАМО она уточнила, что потенциальный партнер может воспользоваться такой ситуацией, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности. Это связано с тем, что для мужчин этот процесс не вызывает эмоциональной привязанности и желания чаще быть с женщиной.

Нежелательные последствия для девушки: мужчине, если нужен только секс, он может через поцелуй спровоцировать девушку, после чего она вступит в сексуальную связь и начнет привязываться, а он будет ее только использовать. Поцелуй открывает путь к сердцу женщины, — пояснила специалист.

По словам психотерапевта, может возникнуть ситуация, когда женщина оказывается в отношениях с неподходящим для нее партнером и страдает из-за этого. В связи с этим она посоветовала женщинам быть осторожнее. Генварская добавила, что поцелуи в том числе являются «вратами в отношения» и демонстрируют готовность к более близкой связи.

Семейный психолог Олеся Полевичок ранее рассказала, что схожие потребности в количестве секса являются одним из важных показателей совместимости партнеров. Эксперт уточнила, что гармонии в отношениях будет сложно достичь, если люди не сходятся в этом вопросе.