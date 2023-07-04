Психолог объяснила, от чего зависит сексуальная совместимость Психолог Полевичок назвала схожие потребности условием сексуальной совместимости

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look

Схожие потребности в количестве секса являются одним из важных показателей совместимости партнеров, объяснила семейный психолог Олеся Полевичок. В беседе с Lenta.ru эксперт уточнила, что гармонии будет сложно достичь, если люди не сходятся в этом вопросе. По ее словам, при несовместимости партнеры будут часто обижаться друг на друга.

Комфорт в отношениях зависит и от количества секса, устраивающего обоих. Кому-то хватает одного-двух раз в месяц, а некоторым секс необходим каждый день. Если потребности партнеров не совпадают, трудно говорить о гармонии. Люди будут обижаться друг на друга. — отметила психолог.

Полевичок подчеркнула, что нужно обсуждать подобные вопросы. Это позволит избежать разочарований и сблизит партнеров. Кроме того, комфорта в сексе можно достичь благодаря уверенности в себе. Психолог добавила, что оба партнера должны соблюдать гигиену, правильный образ жизни и хранить друг другу верность, чтобы сформировать доверие в отношениях. Полевичок советует разговаривать о границах дозволенного: благодаря этому половой контакт будет приятен для обеих сторон. Она также рекомендует проявлять эмоции, так как они являются важной составляющей отношений.

Клинический психолог Станислав Самбурский ранее заявил, что нестандартные сексуальные предпочтения не являются показателем отклонений от психической нормы, если они не нарушают права других людей. При этом он отметил, что они могут повлиять на душевное здоровье.