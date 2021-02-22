«Рак позади»: Тиньков рассказал, что у него началась ремиссия

Острую лейкемию у Тинькова диагностировали в октябре 2019 года. Публичное заявление бизнесмен сделал только 6 марта 2020-го. Бизнесмен поделился своими прогнозами на излечение рака крови. По его словам, полное выздоровление ожидается к середине 2021 года.
NEWS.ru писал, что ранее Тиньков показал видео, как ему пересаживали костный мозг. На кадрах видеозаписи бизнесмен лежит в палате под капельницей, именно с помощью неё проходит процедура. Мужчина объяснил, что вокруг этой процедуры существует множество стереотипов, поэтому люди её боятся. Он посетовал на то, что в РФ всего 130 тыс. доноров костного мозга, тогда как в Германии их около 8 млн.