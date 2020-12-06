Олег Тиньков рассказал, когда победит рак

https://static.news.ru/photo/f609c95e-37bd-11eb-bfa8-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: olegtinkov/instagram.com

Бизнесмен Олег Тиньков поделился своими прогнозами на излечение рака крови. По его словам, полное выздоровление ожидается к середине 2021 года.

Полное выздоровление уходит куда-то в середину 2021 [года], — написал он в Instagram.

По его словам, врачи постоянно сдвигают этот срок. Сейчас прошло больше 150 дней после трансплантации стволовых клеток, которую ему провели.

Чувствую себя нормально, но начался GVHD, или как говорят по-русски «реакция транспланта против хозяина», — отметил он.

Профессор Грибен, который занимается лечением Тинькова говорит, что именно это и должно происходить: донорские клетки работают и убивают раковые клетки. Предприниматель рассказал, что сейчас много времени проводит на свежем воздухе и думает о создании фонда семьи Тиньковых, который создаст регистр стволовых клеток в России.

Да, болезнь оказалась долгая, сложная и противная. Если бы не моя спортивная подготовка, непонятно, как и бороться... Так что занимайтесь спортом, — подчеркнул бизнесмен.

NEWS.ru писал, что ранее Тиньков показал видео, как ему пересаживали костный мозг. На кадрах видеозаписи бизнесмен лежит в палате под капельницей, именно с помощью неё проходит процедура. Мужчина объяснил, что вокруг этой процедуры существует множество стереотипов, поэтому люди её боятся.

Острую лейкемию у Тинькова диагностировали в октябре 2019 года. Публичное заявление бизнесмен сделал только 6 марта.