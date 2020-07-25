Тиньков показал видео, как ему пересаживали костный мозг

https://static.news.ru/photo/bc556a44-cf51-11ea-aa89-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский банкир Олег Тиньков, который лечится от острой формы лейкемии, опубликовал видеозапись пересадки костного мозга.

Основатель Тинькофф Банка на кадрах лежит в палате под капельницей, именно с помощью неё и проходит процедура. Бизнесмен рассказал, что вокруг это процедуры существует множество стереотипов и из-за этого люди её боятся. Он также рассказала, что забор донорского материала проводится с помощью капельницы.

Это действительно просто — это обычное вливание крови.Череп не разрезают, — написал миллиардер в Instagram.

Тиньков уточнил, что донором для него стала немецкая девушка. Он посетовал на то, что в России всего 130 тыс. доноров костного мозга, тогда как в Германии их около 8 млн.

Врачи диагностировали у бизнесмена острую лейкемию в октябре 2019 года. Публичное заявление об этом он сделал 6 марта. При этом суд Лондона перенёс на 31 июля рассмотрение дела об экстрадиции Олега Тинькова в США. Оно должно было состояться 13 июля. Американские власти обвиняют Олега Тинькова в сокрытии активов в размере $1 млрд при отказе от гражданства США. Банкиру грозит до шести лет тюрьмы.

Как писал NEWS.ru, коллеги борющегося с лейкемией Тинькова побрились налысо в его поддержку.