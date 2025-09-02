День знаний — 2025
02 сентября 2025

Работает и с двоечниками: вот как помочь ребенку добиться успеха в школе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Школьники каждый день сталкиваются с трудностями — от контрольных до новых правил поведения. В этот момент особенно важно, как реагируют родители. Похвала дает силы двигаться дальше, а наказания чаще вызывают обиду.

Когда ребенок получает признание даже за маленькие успехи, у него растет уверенность. Достаточно отметить старание, а не только результат. Это учит, что ошибки — часть процесса, а не повод для наказаний. Хвалить можно словами, жестами или совместным временем. Наказания же редко мотивируют, они вызывают страх и желание скрывать ошибки.

Теплая поддержка помогает школьнику верить в себя и идти вперед с интересом к учебе.

Ранее сообщалось, что депрессия у ребенка школьного возраста — не просто капризы или плохое настроение. Это серьезное состояние, которое требует внимания и поддержки со стороны родителей. Вот советы, как помочь ребенку, когда он замкнут и подавлен.

советы
школа
учеба
воспитание
дети
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
