Работает и с двоечниками: вот как помочь ребенку добиться успеха в школе

Школьники каждый день сталкиваются с трудностями — от контрольных до новых правил поведения. В этот момент особенно важно, как реагируют родители. Похвала дает силы двигаться дальше, а наказания чаще вызывают обиду.

Когда ребенок получает признание даже за маленькие успехи, у него растет уверенность. Достаточно отметить старание, а не только результат. Это учит, что ошибки — часть процесса, а не повод для наказаний. Хвалить можно словами, жестами или совместным временем. Наказания же редко мотивируют, они вызывают страх и желание скрывать ошибки.

Теплая поддержка помогает школьнику верить в себя и идти вперед с интересом к учебе.

