https://static.news.ru/photo/f9f90174-434e-11ea-b1a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ на заседании в Москве приняла решение организовать пять специализированных подгрупп.

Как передаёт ТАСС, с такой инициативой выступил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Деятельностью подгруппы по социальным вопросам будут руководить депутат Госдумы Ольга Баталина и секретарь Общественной палаты Лидия Михеева. Во главе подгруппы по вопросам федеральных органов законодательной и исполнительной власти встанут глава парламентского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и депутат Госдумы Юрий Афонин. Подгруппу по теме судебной власти возглавят ректор МГЮА Виктор Блажеев и президент ТПП Сергей Катырин. За подгруппу по международному праву будут отвечать председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов и глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Модераторами подгруппы по вопросам единства публичной власти и местного самоуправления стали председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин и декан юрфака СПБГУ Сергей Беглов.

Президент России Владимир Путин предложил ряд поправок в Конституцию РФ в ходе своего ежегодного обращения Федеральному Собранию 15 января. Как сообщал NEWS.ru, в тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек.